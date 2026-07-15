Новак поручил ФАС снизить норматив биржевых продаж дизеля до 10%

Правительство РФ решило перестроить схему сбыта топлива, убрав посредников. Такое поручение прозвучало на совещании у вице-премьера Александра Новака.

На встрече заявили, что объёмы топлива, ранее приобретавшиеся через трейдеров на бирже, теперь будут реализовываться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям.

Федеральной антимонопольной службе также предстоит заняться биржевыми правилами. Ведомству поручено проработать вопрос снижения норматива продаж дизеля на бирже до 10%.

Кроме того, на совещании обсудили ситуацию с обеспечением аграриев. Минэнерго совместно с Минсельхозом отчитались о снабжении сельхозпроизводителей во время уборочной страды.

В докладе ведомств была затронута и динамика изменения цен на нефтепродукты в различных регионах страны.