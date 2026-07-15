Гелики, экс-полицейские и бензин по 140: чудеса сети АЗС Tamic Оглавление На проверку к Tamic пришла ФАС 18 млрд выручки и 77 млн прибыли Бывшие полицейские и нефтяной бизнес Life.ru продолжает выяснять, кто стоит за сетями заправок, которые ФАС подозревает в завышении розничных цен. Одна из них — Tamic, которой владеют экс-полицейские. Пока водители стонут от цен, хозяева сети наслаждаются геликами и пентхаусами. 14 июля, 21:45 Как бывшие полицейские из Tamic зарабатывают на водителях и покупают особняки и гелики. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © VK / Фаригат Касымов, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

На проверку к Tamic пришла ФАС

ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства против шести столичных сетей АЗС, повысивших цены на бензин и дизель. Среди подпавших под проверку — компания «Топливный синдикат», которая управляет 105 заправками под брендом Tamic в Москве, Подмосковье, Калужской, Свердловской и Челябинской областях.

Сейчас заправки Tamic ругают и проклинают десятки интернет-пользователей. Вот самые свежие отзывы…

— Ценников нет, топливо продают по 140, бензин низкого качества, в сложное время для страны наживаются на людях, — плюются недовольные.

— На стенде стоимость дизеля была 84,99 рубля. По факту при заправке озвучили стоимость 130 рублей и только наличными. Чек выдавать отказались. Написал обращение в ФАС, — пишет один из комментаторов.

— Теперь даже газ за наличку, больше ни ногой на АЗС этой сети, — сообщает другой.

— Льют бурду из-под ослов, ещё и водой разбавляют, очень патриотично! — злится третий.

— Качество 92-го отвратительное, даже старая карбюраторная техника давится. Максимально нажиться в сложное время, торгуя с максимальной наценкой. Объезжать этих дельцов десятой дорогой. Не рекомендую! — подытоживает четвёртый.

Многие комментаторы указывают на неработающие платёжные терминалы в сети Tamic, отсутствие чеков и принудительную оплату наличкой. Не меньше людей пеняет на низкое качество топлива.

Судя по всему, некоторые из заправок Tamic иногда вводят ограничения на реализацию, отпуская топливо только по госконтрактам скорой, полиции и пожарным.













18 млрд выручки и 77 млн прибыли

ООО «Топливный синдикат» («Топси») был учреждён в 2019 году в Челябинске. Бухгалтерия весьма странная. За последние пять лет эта компания заработала 18,8 млрд рублей выручки «грязными» и всего 77,7 млн рублей чистой прибыли.

За период своего существования «Топси» заключила с госструктурами 248 публичных госконтрактов на 360 млн рублей. Однако выполнила лишь 65 из них, остальные были прекращены, в том числе со штрафом, пенями и неустойкой.

Два месяца назад «Топси» взяла в лизинг премиальный внедорожник Mercedes-AMG G63 (цена от 32 млн рублей). Возможно, для владельцев сети.









Бывшие полицейские и нефтяной бизнес

Вопрос непростой. На бумаге единственным бенефициаром компании «Топси» является 43-летний Денис Шайхутдинов, он владелец 100% долей и бессменный гендиректор в одном лице. Однако товарный знак Tamic и сайт этой сети АЗС принадлежат совершенно другому человеку — 39-летнему Азамату Байсакалову. Складывается впечатление, что именно он основал этот бизнес.

И Шайхутдинов, и Байсакалов имеют отношение к «Уральской нефтяной компании». Первый имел там доли, второй владеет ими сейчас. Адрес этой организации совпадает с адресом головного офиса «Топси». Оба бизнесмена являются господрядчиками. Первый заключил 116 контрактов (но выполнил только 19). Второй — 8 (выполнил 6).

Денис Шайхутдинов — человек не публичный, его фамилию можно встретить разве что в объявлениях с вакансиями. Он набирает работников на заправки и в головные офисы, но не как босс «Топси», а как ипэшник. Life.ru выяснил, что полный тёзка Шайхутдинова был оперуполномоченным Южно-Уральского линейного управления МВД. Его отец трудился начальником участка погрузочно-разгрузочных работ на терминале Южно-Уральской дирекции.

Денис Шайхутдинов занимает таунхаус в Челябинске на улице Лесопарковой. Стоимость недвижимости кусается даже по московским меркам — 45 млн рублей.

Здесь находится жилье Дениса Шайхутдинова. Фото © chelyabinsk.domclick.ru

Азамат Байсакалов — личность известная. По данным деловой прессы, он бывший челябинский полицейский. А из судебных баз следует, что мужчина с такой фамилией и именем мошенническим способом вымогал деньги у одного из местных коммерсантов. Несмотря на тяжесть статьи — 159, ч. 4 УК РФ — ему дали лишь три года условно.

Про Азамата Байсакалова часто пишут в СМИ. На днях учредил челябинский филиал хоккейной академии. Пару лет назад выкупил за 200 млн рублей БЦ «Консул» в Екатеринбурге. Есть у Байсакалова и другие бизнесы, но формально многие из них были убыточными в прошлом году: фирма, управляющая челябинским Ледовым дворцом, ушла в минус на 30 млн рублей; уже упомянутая «Уральская нефтяная компания» — в минус на 20 млн.









На самом деле речь о большой группе компаний, которые не афишируют свою аффилированность, а возглавляет их именно Байсакалов. Такое впечатление складывается не только из данных сервиса СПАРК, но и из отзывов на работодателя.

— В группу компаний (помимо «Топси») входит несколько юрлиц: ИП Байсакалов А.Б., «Ойлгрупп», УНК, ПТК, ИП Попов А.К., «Квинта инвест», «Газинвест», и другие. Руководителем является Байсакалов Азамат Бахытчанович, — констатирует экс-работник «Топси». С ним согласны остальные люди, оставившие отзывы. Все очень сильно ругают Байсакалова, обвиняя его якобы в нечестном ведении дел.

Как выяснил Life.ru, Азамат Байсакалов — потомственный полицейский, сын майора в отставке Бахытчана Айдаровича. Об их уровне в Челябинской области можно судить по дню рождению Елизаветы Байсакаловой, супруги Азамата. Мероприятие отмечалось с размахом свадьбы в одном из лучших челябинских отелей — «Берёзка». Были артисты, танцоры, ведущие и среди гостей сплошь городская элита. Супруга Азамата владеет косметологической клиникой и заправляет благотворительным фондом.

Байсакаловы занимают квартиры в престижном по местным меркам ЖК ​Academ Riverside (двушка за 10 млн рублей) и элитном клубном доме Gagarin Residence (пентхаус до 60 млн рублей). Также, вероятно, у Байсакаловых есть апартаменты в деловом центре «Бизнес-дом», где располагается офис заправок Tamic.

Авторы Пётр Егоров