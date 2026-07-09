«Золотой» бензин по 110 и особняк в Ницце: кто на самом деле владеет сетью АЗС СНПС в Подмосковье Оглавление ФАС пришла к СНПС с проверкой Миллиарды в обороте, копейки на налогах Отель «Ласточка» по 40 тысяч за выходные Особняк в Ницце и гектары недвижимости в Серпухове Подмосковной сетью заправок СНПС, которая подозревается во взвинчивании цен, владеет бывший глава Серпуховского района Игорь Ермаков. В городе его отлично знают и не сказать чтобы любят. А ещё у него есть апартаменты в Ницце. 8 июля, 22:15 Экс-глава Серпуховского района взвинтил цены на бензин, пока народ стоит в пробках. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ideputat.er.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

ФАС пришла к СНПС с проверкой

ФАС возбудила дела о нарушении антимонопольного законодательства против шести московских сетей АЗС, повысивших цены на бензин и дизель. Среди попавших под проверку — компания «Серпуховнефтепродуктсервис» (сеть АЗС СНПС), которой владеет и управляет Игорь Ермаков, экс-глава Серпуховского района и бывший председатель Совета депутатов г.о. Серпухов. В местной политике он с 2005 года.

Заправки Ермакова и ранее ругали в Сети, а теперь и подавно.

— Наживаются! Дорого! Откуда такая высокая цена? Будьте готовы к проверке, — пишут недовольные жители Подмосковья.

— Взвинтил цены товарищ Ермаков. Древние терминалы и бензин только для косилок. Не рекомендую, — сообщает другой.

— На этих заправках бодяжили бензин, их штрафовали уже. Мало того, самая дорогая заправка в области, наверное, — пеняет на качество третий.

Причём на качество топлива народ жалуется не в первый раз. Это происходит регулярно с 2019 года.

Судя по последним отзывам, АЗС Ермакова временно приостановили работу. Но, думается, хозяин не внакладе. Он мог успеть продать весь бензин по завышенной цене. В конце июня литр 95-го стоил у него 110 рублей.







Миллиарды в обороте, копейки на налогах

Серпуховнефтепродуктсервис управляет шестью заправками под вывеской «СНПС» — одна располагается в Чехове, остальные — в Серпухове. Согласно базе СПАРК, компания приносит Игорю Ермакову не менее 316 млн рублей в год, а в удачное время приносила до 600 млн. Однако это общая выручка, чистая прибыль за последние три года составила всего лишь три миллиона рублей.

Серпуховнефтепродуктсервис основан Ермаковым в 1993 году. Изначально компания занималась строительством и реконструкцией важных зданий в Серпухове, например «Детского мира». Позднее возвела несколько АЗС, которые сперва работали под арендованным брендом ТНК, потом под своим собственным.

В портфолио компании 472 госконтракта на треть миллиарда. Среди заказчиков в основном госучреждения Серпухова, в том числе горадминистрация.

На Серпуховнефтепродуктсервис Игоря Ермакова часто, но безуспешно подают в суд. Недавно благосклонная Фемида отклонила иск Росприроднадзора о взыскании платы за негативное воздействие на окружающую среду. Много раз были отбиты иски администрации Серпухова. В одной из тяжб мэрия не только не смогла взыскать с бизнеса Ермакова долги за землю, но и сама осталась ему должна. Из третьей тяжбы видно, что на Серпуховнефтепродуктсервис зарегистрированы 1300 квадратов земли у железнодорожных путей. Там расположились склады: администрация посчитала, что это неправомерно, но опять проиграла в суде.





Отель «Ласточка» по 40 тысяч за выходные

Помимо заправок, у бывшего главы Серпуховского района есть и другие активы в городе. Везде одна и та же картина: солидная выручка, но чистая прибыль стремится к нулю.

Фирма «Добрый дом» управляет 58 многоквартирными домами в Серпухове. Ежегодная выручка 140–180 млн рублей, чистая прибыль всего от 200 тысяч до 5,5 млн. В федеральных СМИ выходили сюжеты о том, что «Добрый дом» якобы «совершает рейдерские захваты, отнимая дома у других обслуживающих предприятий», действует «открыто и цинично», вопреки мнению жителей.

Организация «Элит-Инвест» ведёт два медцентра под брендом «Целитель» в Серпухове. Выручка — 124 млн, убытки — минус 938 тысяч в прошлом году. С открытием «Целителей» возникли серьёзные проблемы у другого медцентра, по решению суда туда пришли спецназ и госслужбы с целью обеспечения сноса здания.

Самый интересный актив Игоря Ермакова — ООО «Детская спортивно-оздоровительная база «Ласточка». Это предприятие получило в управление заброшенный пионерский лагерь и превратило его в загородный отель на 80 номеров стоимостью до 40 тысяч рублей за уик-энд. Отдельно оплачиваются мангалы, СПА, питание и прочие радости жизни. «Ласточка» работает по упрощённой системе налогообложения, чистая прибыль в отчётности не превышает 50 тысяч рублей.

Ещё у Ермакова есть ИП, на который оформлен товарный знак «Бобрёнок» — под ним работает магазин стройматериалов в Серпухове.







Особняк в Ницце и гектары недвижимости в Серпухове

Игорь Ермаков родился в 1968 году в рабочем посёлке Турки Саратовской области, высшее образование получил в Московском авиационном институте, с младых ногтей занимался бизнесом, политике отдал почти четверть века — это всё, что известно о Ермакове по официальным биографиям.

Согласно последней декларации от 2021 года, он заработал 18 млн рублей, у него было 7 с половиной гектаров земель, две трёхкомнатные квартиры, два дома площадью по 300 квадратов и несколько нежилых зданий общим метражом свыше 10 тысяч квадратных метров. Плюс два «ленд крузера», «лексус», «паджеро», мотолодка, пара гидроциклов и ГАЗ-69.

Фото © Google Maps

Как выяснил Life.ru, полный тёзка Ермакова, с такой же датой рождения и там же, в саратовской Турке, родившийся, основал SCI ARONDE — компанию во французской Ницце по управлению недвижимостью с уставным капиталом в 1 360 000 евро. Она располагается в историческом особняке на бульваре Гамбета. Апартаменты там стоят как раз 1–1,5 млн евро. Аббревиатура SCI означает, что на её балансе управляемая недвижимость. Впоследствии SCI ARONDE была переписана на полных тёзок супруги и взрослых детей Ермакова. Даты рождения тоже совпадают.

Французская компания здравствует и закрываться не собирается. Когда она только открылась в 2015 году, российский Ермаков ещё лет десять был чиновником.

Ранее Life.ru выяснил, как живёт владелец сети заправок «Нефтьмагистраль», которую ФАС заподозрила в необоснованном завышении розничных цен на топливо.

Авторы Пётр Егоров