70 млрд в год, опасный самострой и суды за Ferrari: что не так с хозяином «Нефтьмагистрали» Оглавление Бензин по 110: почему так дорого? 73 млрд выручки, но судятся за копейки Bentley и Ferrari на балансе и бесконечные суды Пентхаус почти за 2 миллиарда и угроза соседям Вокруг сети «Нефтьмагистраль», задравшей цены на бензин, полыхает скандал. Life.ru выяснил, что её владелец Александр Ерастов зарабатывает миллиарды, но компания отбивается от мелких выплат клиентам, штрафов за суперкары, самострой в квартире почти за 2 млрд. 19 июня, 21:20 Бензин по 110 рублей, а юристы судятся за ирригатор: как миллиардер Ерастов наживается на водителях. Коллаж © Life.ru. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / erastov.nm

Бензин по 110: почему так дорого?

18 июня 2026 года ФАС направила запрос в компанию «Нефтьмагистраль» с требованием обосновать цены на топливо, которое реализуется на заправках сети в Москве и Московской области. Запрос последовал после скандала, вспыхнувшего в Интернете, когда покупатели стали делиться фотографиями с новыми ценами на бензин и дизель.

— Крупнейшая независимая сеть АЗС до 26 июня должна предоставить информацию о средневзвешенной цене на бензины, дизтопливо, объёмах их реализации на АЗС. Запрос направлен в рамках мониторинга ситуации на рынке нефтепродуктов и соблюдения участниками рынка требований антимонопольного законодательства, — заявили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

По данным мониторинговых сайтов, на 19 июня 2026 года за литр 92-го бензина в «Нефтьмагистрали» требуют до 85,99 рубля, 95-й обойдётся уже в 94,99–97,99 рубля. АИ-100 достиг стоимости 109 рублей, литр дизтоплива — 99,99 рубля.

Владелец сети АЗС «Нефтьмагистраль» Александр Ерастов дал комментарий к текущей ситуации. Он объяснил повышение цен на топливо тем, что теперь его импортируют из Белоруссии. Таким образом, у компании увеличились издержки, которые она компенсирует за счёт потребителя.

Это уже привело к негативным последствиям для сети — по данным телеграм-канала BAZA, поток клиентов на АЗС «Нефтьмагистраль» после скандала с повышением цен сократился примерно втрое.

Одна из заправок сети. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Помимо ценового фактора некоторые просто устроили бойкот сети АЗС из‑за «попытки нажиться». В Сети на компанию обрушились сотни сообщений от разгневанных клиентов. Поначалу SMM‑отдел «Нефтьмагистрали» пытался отвечать на недовольство, но спустя пару часов там решили просто удалить и закрыть комментарии в своих группах.

73 млрд выручки, но судятся за копейки

Стоит отметить, что сеть заправок Ерастова — отнюдь не бедная. В периметр «Нефтьмагистрали» входят с десяток юрлиц, которые зарабатывают на обслуживании автомобилистов. Это не только заправки, но также автомойки, магазины, рестораны быстрого питания и даже аптеки.

В 2023 году «Нефтьмагистраль» полностью выкупила известную сеть «Кулинарная лавка братьев Караваевых». Теперь продукция этой компании в том числе представлена на прилавках магазинов на заправках сети. Здесь же располагаются и собственные бургерные.

За 2025 год одно из основных юрлиц периметра — торговый дом «Нефтьмагистраль» — принесло выручку в сумме 73 млрд рублей. За тот же период фирма «Селена», которая и занимается «братьями Караваевыми», выручила более 1,1 млрд рублей. Занятно, что при этом чистую прибыль она показала в размере всего 628 тыс. рублей. Ещё почти 260 млн рублей заработала компания «Час-пик» — также лицензиат торговой марки «Братья Караваевы».

При этом юристы «Нефтьмагистрали» судятся с недовольными клиентами за каждую копейку. Например, в материалах картотеки арбитражных дел есть тяжба с покупателем неисправного ирригатора, который он приобрёл в одном из магазинов при заправке. Чтобы вернуть за него деньги, мужчине пришлось обращаться в суд. Стоимость ирригатора — 1–2 тыс рублей. По другую сторону выступили юристы «Нефтьмагистрали».

В судебной хронике Москвы есть дела о поломках автомобилей, среди которых упоминаются и дорогие Mercedes-Benz G-Класс («Гелендваген»). Суть исков была в том, что сотрудники «Нефтьмагистрали» заливали в дизельные автомобили бензин, что заканчивалось поломками и дорогим ремонтом. Юристы «Нефтьмагистрали» жестоко бились с каждым таким иском, чтобы только не платить компенсации.

Bentley и Ferrari на балансе и бесконечные суды

«Нефтьмагистраль» настолько богата, что позволяет себе приобретать предметы роскоши. Например, на компанию зарегистрирован эксклюзивный Ferrari Purosangue — первый в истории итальянского производителя автомобилей кроссовер. Модель была представлена 13 сентября 2022 года, объём двигателя 6,5 литра, мощность — 725 лошадиных сил. Название переводится с итальянского как «чистокровный». Стоимость «игрушки» составляет 75 млн рублей.

С этой машиной у «Нефтьмагистрали» сплошные неприятности. Ferrari регулярно штрафуют за нарушение правил парковок в разных районах Москвы, а юристы «Нефтьмагистрали» оспаривают каждый штраф в суде.







Из материалов дел можно понять, что в подобных случаях у «Нефтьмагистрали», похоже, есть особая тактика. Юристы пытаются доказать, что суперкар был сдан в аренду и в день нарушения не имел формального отношения к «Нефтьмагистрали». Дело в том, что сумма штрафов за парковку разнится для физических и юридических лиц. Для первых она составляет 5 тыс. рублей, для вторых — уже 50 тысяч.

Нарушает правила парковки в Москве и другая корпоративная машина — шестилитровый роскошный внедорожник Bentley Bentayga W12 мощностью 650 лошадиных сил. Машина, конечно, чуть проще — стоимостью всего 37 млн рублей. Она тоже становилась причиной судебных разборок, но заметно реже.

Пентхаус почти за 2 миллиарда и угроза соседям

«Нефтьмагистраль» значится владельцем не только люксовых авто, но и элитной недвижимости. Одна из квартир, принадлежащих компании, расположена в районе Саввинской набережной напротив Киевского вокзала. Место, которое давно облюбовали очень обеспеченные и непростые горожане. Возможно, именно здесь и живёт хозяин компании Александр Ерастов.

ЖК «Бродский» виден отовсюду. Фото © vespermoscow.com

Пентхаус площадью 600 квадратных метров расположен на последнем этаже элитного клубного ЖК «Бродский» в 1-м переулке Тружеников. Из окон открывается роскошный вид на Москву-реку, Европейскую площадь и небоскрёбы «Москвы-Сити». Стоимость жилого квадрата в доме варьируется в пределах 2,5-3 млн рублей. Таким образом, цена апартаментов может достигать 1,8 млрд рублей.

Это жильё тоже попадало в судебные тяжбы: в декабре 2022 года Мосжилинспекция через суд пыталась остановить несогласованные с остальными жильцами дома и регулятором строительные работы на крыше над квартирой. По мнению инспекторов, стройка представляла опасность для жизни и здоровья жильцов дома. Суд привлёк генерального директора торгового дома «Нефтьмагистраль» Александра Ерастова к административной ответственности по ч. 2. ст. 7.21 (самовольные переустройство и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме).

Авторы Евгений Кузнецов