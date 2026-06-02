«Кощей над златом чахнет»: Зачем беглый актёр Филиппенко в панике продаёт квартиры у Патриков Оглавление 150 миллионов в Литву: зачем Патрики, дача и жалкая комната Байки и отменённые концерты Роль за бутерброд на фестивале Вышиванка, Крым и бегство Яблоко от яблони недалеко Законопроект об аресте имущества совершивших правонарушения против интересов России вызвал панику среди звёздных беглецов. От дорогих квартир в Москве срочно избавляется семья уехавшего в Литву актёра Александра Филиппенко. Где он и чем занимается — в материале Life.ru. 1 июня, 21:20 Актёр Филиппенко срочно сливает недвижимость в Москве. Чего он испугался? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP / Natacha Pisarenko, © Gemini Nano Banana

По данным SHOT, народный артист России Александр Филиппенко продал две квартиры в центре Москвы на сумму более 150 млн рублей. Высокая стоимость обусловлена положением недвижимости — обе располагаются в районе Патриарших прудов. Также на продажу за 40 млн рублей выставлена дача.

Несмотря на то что актёр не включён в реестр иноагентов Минюста и пока не числится в перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга, Филиппенко есть чего опасаться. Его русофобия проявилась ещё в 2014 году и даже передалась по наследству потомкам. Сбежавшее из России семейство продолжает заниматься антироссийской деятельностью в Литве, что однажды может привести к вниманию отечественных правоохранителей.

Первая квартира — площадью 55 квадратных метров — квартира самого Филиппенко в Богословском переулке, на рынке сейчас она стоит в районе 55 млн рублей. Вторая — четырёхкомнатная площадью 108 квадратов — в Спиридоньевском переулке может оцениваться более чем в 100 млн.

Как утверждает телеграм-канал SHOT, в России у актёра в собственности пока остаётся старый дом площадью около 150 квадратных метров в Ново-Переделкине и участок 7 соток. Недвижимость уже выставлена на продажу за 40 млн рублей, но покупателей пока нет.

Кроме неё в распоряжении семьи в Москве осталась комната площадью 10 квадратных метров, расположенная в доме возле тех же Патриарших прудов. Впрочем, этот объект рядом с булгаковскими местами, кажется, пока не продаётся.

81-летний артист — главный злодей сначала советской, а позже и российской сцены, многим он знаком по ролям Кощея Бессмертного (сказка «Там, на неведомых дорожках»), Смерти (в рок-опере Владимира Грамматикова), Азазелло и Коровьева в «Мастере и Маргарите» сначала у Юрия Кары, а позже у Владимира Бортко.

Прославленный актёр, получивший от страны всё, легко отказался от неё и вместе с семьёй, включая супругу Марину Ишимбаеву и дочь Александру, погружается в бесславное забытьё в Вильнюсе.

После бегства из России он занимается тем же, чем и прочие беглые артисты, — гастролирует со своими «творческими вечерами» по странам Европы и республикам бывшего СССР, отстёгивая за их организацию латвийской фирме «Прямая речь», на площадках которой регулярно появляются разные российские предатели и иноагенты.

Похоже, интерес зарубежной русскоязычной публики к очередному беглецу довольно быстро остыл — например, в этом году мероприятия с Филиппенко стали отменяться «по техническим причинам». Зрителям артист предлагал смотреть выдержки из фильмов с его участием и байки со съёмок — ассортимент развлечений оказался невелик.

Из последних актёрских достижений артиста — съёмки в русофобском пропагандистском кинофильме «Два прокурора», снятом Францией, Германией, Нидерландами, Румынией, Латвией, Литвой и Украиной о (что же ещё можно было снять таким составом) «разгаре большого террора в СССР».

Картина снята на русском языке командой выходцев из постсоветских республик. В других ролях сбежавший из России и живущий в Лондоне заукраинцец Александр Кузнецов и иноагент Анатолий Белый*. Самому Филиппенко досталась проходная роль третьего плана.

Фильм показали на Каннском фестивале в прошлом году, на его показе Филиппенко вёл себя так, будто он — главный герой всего кинофестиваля. На деле же картина получила лишь приз Франсуа Шале — идеологизированную награду, которую вручают за «ценности журналистики». Лауреатами приза, судя по истории его вручений, становятся фильмы-«правдорубы» из стран, у которых, по мнению «просвещённого Запада», с демократией «не очень».

Филиппенко уже давно известен своей критической позицией по поводу действующей российской власти — за последние годы он принимал участие во множестве протестных акций. В 2014 году он категорически выступил против воссоединения Крыма с Россией. В 2022 году на своих страницах в соцсетях артист выложил собственное фото в украинской вышиванке.

Позиция Филиппенко относительно проведения СВО привела к тому, что организаторам его концертов в России стали отказывать в согласовании площадок. По сути, актёр остался без основного источника доходов.

В результате в ноябре того же года артист уволился из Государственного академического театра имени Моссовета, в котором служил последнее время, и уехал в Литву. Как стало известно из его же уст год спустя, чтобы «прийти в себя и забыть всю эту гадость».

Русофобский взгляд Филиппенко на Россию целиком разделяют и его домашние. Как минимум жена и одна из дочерей. Как выяснил Life.ru, вторую проданную, четырёхкомнатную, квартиру на Патриках занимала младшая дочь артиста 40-летняя Александра — выпускница МГИМО, кандидат наук, эксперт по внутренней политике США и бывший старший научный сотрудник Института США и Канады РАН.

Того самого института, в котором разразился нешуточный скандал после откровенно предательской публикации его директора Валерия Гарбузова, в 2023 году на фоне проведения СВО на голубом глазу написавшего об «имперских комплексах России» и царящей в ней «атмосфере псевдопатриотического безумства», а также о логичности и правильности глобального доминирования США в мире.

Филиппенко-младшая не стала дожидаться скандала и последующего увольнения шефа и сбежала в Литву сразу после начала СВО. Сейчас там «эксперт» работает политическим обозревателем «независимых российских, украинских и международных СМИ».

Про старшую дочь Филиппенко — 46-летнюю Марию — известно, что сначала она работала в школе учителем латинского и немецкого языков, а позже старшим преподавателем на кафедре немецкого языка в НИУ ВШЭ — Высшей школе экономики, которую уже давно называют самым либеральным вузом страны и обителью пятой колонны. Параллельно подрабатывала на различных руководящих должностях в ИКЕА. Мария Филиппенко водит тесную дружбу с известным русофобом — сбежавшим в Киев Аркадием Бабченко**.

*Входит в реестр физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. **Входит в реестр иноагентов Минюста, а также перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

