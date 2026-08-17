Спрос на бензин вырос в Краснодаре из-за туристов, возвращающихся из отпуска

На автозаправках Краснодара в последние дни стало больше очередей из-за повышенного спроса на топливо. Причиной оказался рост числа машин в городе, сообщил мэр Евгений Наумов в телеграм-канале. По его словам, жители возвращаются из отпусков, одновременно в краевой центр приезжают гости из других городов и регионов.

«Продолжаем в ручном режиме мониторить наличие и стоимость бензина на АЗС», — написал Наумов.

При необходимости власти готовы вновь организовать дежурства полиции и казачества на заправках. Мэр также заверил, что аварийные и экстренные службы обеспечены топливом. Власти Краснодарского края уже отмечали, что в туристический сезон спрос на бензин и дизельное топливо в регионе увеличивался в 1,5–2 раза.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила признаки нарушений у топливных компаний в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, а также Запорожской области. На Кубани дела возбудили против владельцев АЗС «Уфимнефть», «Лаба», «Южная нефтяная компания» и «Нефтесфера». Операторы не исполнили требования антимонопольной службы после повышения цен, поэтому им грозят штрафы, в том числе оборотные.