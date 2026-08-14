Новак поручил принять допмеры по топливообеспечению ряда регионов

Правительство России усиливает контроль за рынком топлива. Вице-премьер Александр Новак обязал нефтяные компании и ответственные ведомства наладить поставки горючего в регионы, где возникли перебои, сообщает пресс-служба кабмина.

«Кроме того, поручено держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС», — говорится в сообщении.

Новак возглавил совещание, посвященное мониторингу ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. В обсуждении приняли участие руководители профильных министерств (Минэнерго, Минсельхоза, Минвостокразвития), представители ФАС, главы субъектов РФ и топ-менеджеры отраслевых компаний. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам бесперебойного снабжения топливом ряда регионов, включая Оренбургскую, Липецкую, Тверскую и Орловскую области, Краснодарский край, а также республики Тыва, Хакасия и ряд субъектов Дальнего Востока.

Правительство России ранее сохранило сниженный норматив обязательных биржевых продаж бензина на уровне 10% до конца 2026 года. Такое решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.