ФАС добилась снижения цен на бензин в Саратовской и Брянской областях
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Несколько сетей АЗС в Саратовской и Брянской областях снизили стоимость бензина после вмешательства Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Саратовской области предупреждение получила компания «Трансгруз», управляющая заправками «Феникс». Антимонопольщики обнаружили в изменении цен на АИ-92 и АИ-95 признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компания отчиталась об исполнении требований ведомства и скорректировала стоимость топлива. После этого предупреждение было признано исполненным.
Аналогичная ситуация произошла в Брянской области. Четыре хозяйствующих субъекта, работающие под брендом «Люкс-Ойл», также получили претензии УФАС из-за цен на бензин. После предупреждений стоимость АИ-92 и АИ-95 на этих заправках была снижена. При этом антимонопольная служба продолжает проверять других участников топливного рынка региона.
ФАС в июле и августе уже проводила проверки и выдавала предупреждения владельцам АЗС сразу в нескольких субъектах России на фоне изменений розничных цен на топливо.
Ранее сообщалось, что Правительство России сохранило сниженный норматив обязательных биржевых продаж бензина на уровне 10% до конца 2026 года. Такое решение принято для стабилизации внутреннего топливного рынка.
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