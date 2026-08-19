Некоторые АЗС в Москве стали вводить лимиты на бензин на фоне возросшего спроса

На некоторых московских заправках ввели временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива на фоне повышенного спроса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на горячие линии нескольких крупных сетей.

На АЗС «Татнефти», по данным горячей линии, бензина отпускают не более 50 литров, дизеля — до 60. Ограничения действуют не у всех операторов и могут различаться в зависимости от конкретной станции.

С наличием отдельных марок топлива также возникли сложности. Вечером 18 августа АИ-95, по информации «Нефтьмагистрали», оставался только на одной из проверенных заправок сети в Москве. На нескольких станциях ЛУКОЙЛа при этом бензин и дизель ещё были в продаже.

В Минэнерго обратили внимание на очереди на столичных АЗС и сообщили РБК, что занимаются ситуацией. Таким образом, речь пока идёт не о едином ограничении для всей Москвы, а о мерах и наличии топлива на отдельных заправках разных сетей.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба резко усилила проверки нефтяных компаний и независимых АЗС на фоне перебоев с топливом. С начала лета ведомство возбудило почти втрое больше дел, чем за первые пять месяцев года.