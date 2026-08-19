Новак: Экономика России за последние три года выросла на 10%

Российский ВВП в реальном выражении увеличился более чем на 10% за последние три года. Такую оценку вице-премьер Александр Новак привёл на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, в среднем это соответствует росту примерно на 3,3% в год.

«Несмотря на это, за последние три года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей», — сказал вице-премьер.

Он напомнил, что с 2022 года российская экономика работает в условиях санкций, заморозки активов, ограничений на международные расчёты и доступ к зарубежным технологиям. В ближайшие годы Минэкономразвития ожидает более умеренную динамику. Согласно майским сценарным условиям, рост ВВП прогнозируется на уровне 1,4% в 2027 году, 1,9% — в 2028-м и 2,4% — в 2029-м.

Также вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за снабжением российских регионов топливом и не допускать резких скачков цен.