Новак поручил проработать поддержку предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ

Вице-премьер Александр Новак дал поручение ведомствам подготовить меры поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на логистические комплексы Wildberries. Решение было принято по итогам заседания подкомиссии по устойчивости финансового сектора и экономики.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил три приоритетных направления: обеспечение бесперебойных поставок, помощь производителям и поставщикам, а также системные изменения для повышения гибкости доставки в будущем. В обсуждении участвовали представители Минфина, ФНС, ЦБ и бизнес-сообщества.

Документы для запуска новых механизмов поддержки должны быть представлены к 10 августа. В правительстве уточнили, что речь идёт о комплексе мер, направленных как на оперативное решение текущих проблем, так и на предотвращение подобных сбоев в дальнейшем.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии 30 июля, в результате которых возникли пожары и пострадали несколько человек. В ведомстве подчеркнули, что на этих объектах хранились гражданские товары, включая предметы первой необходимости. Следователи осматривают места происшествий и собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.