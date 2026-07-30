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Регион
30 июля, 15:44

Новак поручил проработать поддержку предпринимателей, пострадавших от атак ВСУ

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Вице-премьер Александр Новак дал поручение ведомствам подготовить меры поддержки для предпринимателей, чьи товары пострадали в результате атак ВСУ на логистические комплексы Wildberries. Решение было принято по итогам заседания подкомиссии по устойчивости финансового сектора и экономики.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил три приоритетных направления: обеспечение бесперебойных поставок, помощь производителям и поставщикам, а также системные изменения для повышения гибкости доставки в будущем. В обсуждении участвовали представители Минфина, ФНС, ЦБ и бизнес-сообщества.

Документы для запуска новых механизмов поддержки должны быть представлены к 10 августа. В правительстве уточнили, что речь идёт о комплексе мер, направленных как на оперативное решение текущих проблем, так и на предотвращение подобных сбоев в дальнейшем.

Около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА
Около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА

Напомним, следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии 30 июля, в результате которых возникли пожары и пострадали несколько человек. В ведомстве подчеркнули, что на этих объектах хранились гражданские товары, включая предметы первой необходимости. Следователи осматривают места происшествий и собирают доказательства для привлечения виновных к ответственности.

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Анастасия Никонорова
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