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Регион
30 июля, 08:58

СК возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, 30 июля дроны атаковали объект в Пензенской области. На территории начался пожар, несколько человек получили травмы.

Ещё один удар пришёлся по логистическому комплексу в Сарапуле. В ведомстве подчеркнули, что на таких площадках хранятся гражданские товары, в том числе предметы первой необходимости.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах», — сказано в публикации.

Следователи и криминалисты осматривают места происшествий и собирают доказательства. Причастным к атакам лицам намерены дать уголовно-правовую оценку.

Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой
Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой

Напомним, что в Пензенской области более 200 человек эвакуировали со склада Wildberries из-за атаки украинских беспилотников. Спустя пару часов загорелся ещё один логистический центр компании — в Сарапуле Удмуртской Республики.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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