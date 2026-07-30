СК возбудил дела о терактах после атак на склады Wildberries в Пензе и Сарапуле

Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Пензенской области и Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, 30 июля дроны атаковали объект в Пензенской области. На территории начался пожар, несколько человек получили травмы.

Ещё один удар пришёлся по логистическому комплексу в Сарапуле. В ведомстве подчеркнули, что на таких площадках хранятся гражданские товары, в том числе предметы первой необходимости.

«Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждены уголовные дела о террористических актах», — сказано в публикации.

Следователи и криминалисты осматривают места происшествий и собирают доказательства. Причастным к атакам лицам намерены дать уголовно-правовую оценку.