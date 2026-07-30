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30 июля, 05:29

В Сарапуле загорелся логистический объект Wildberries после атаки ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Сарапуле (Удмуртия) после атаки на логистическом объекте Wildberries произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании RWB.

Из-за объявленной воздушной тревоги сотрудников объекта заранее эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Предварительно, пострадавших нет.

Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой
Логистика Wildberries перестроена из-за атаки БПЛА ВСУ на склад под Пензой

Компания заявила, что логистические цепочки уже перестроены. Приём поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.

«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 200 человек эвакуировали со склада Wildberries под Пензой из-за атаки БПЛА. По словам мэра города, задымление от пожара может достичь областного центра.

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Никита Никонов
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