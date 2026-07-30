В Сарапуле загорелся логистический объект Wildberries после атаки ВСУ

В Сарапуле (Удмуртия) после атаки на логистическом объекте Wildberries произошло возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе компании RWB.

Из-за объявленной воздушной тревоги сотрудников объекта заранее эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Предварительно, пострадавших нет.

Компания заявила, что логистические цепочки уже перестроены. Приём поставок и отгрузка заказов продолжаются через другие объекты.

«Логистические цепочки перестроены, приём поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах», — говорится в сообщении.