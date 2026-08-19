Новак: Ситуация с топливом в России улучшится после выхода НПЗ из ремонта

Правительство России ожидает стабилизации ситуации на топливном рынке после того, как ряд нефтеперерабатывающих заводов завершит плановые ремонты и вернётся к работе. Об этом 19 августа заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов», — пояснил он в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам Новака, возвращение НПЗ к штатному режиму работы должно существенно улучшить ситуацию с обеспечением топливом по всей стране.

Также Александр Новак отметил, что ситуация с топливом находится в постоянной работе правительства. В отдельных регионах по-прежнему сохраняются сложности с обеспечением бензином, однако власти принимают меры для стабилизации ситуации.