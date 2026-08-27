Россия сохранила четвёртое место в мире по числу миллиардеров

Россия укрепила позиции четвёртой страны мира по числу миллиардеров. По итогам 2025 года их количество выросло на 18% и достигло 151 человека, следует из свежего доклада Altrata.

Аналитики связывают рост числа миллиардеров и их совокупного состояния с динамикой валютных курсов и процентных ставок. Ещё одним фактором стало увеличение доходов от сырьевых товаров, за исключением нефти, на фоне переориентации торговли в сторону Азии.

Лидером рейтинга остались США. Там число миллиардеров увеличилось на 11,5%, до 1265 человек. На страну приходится треть всех миллиардеров мира и 44% их общего состояния.

Вторую строчку занял Китай с 363 миллиардерами — за год их стало на 13,1% больше. Следом идёт Германия, где показатель вырос на 20,1%, до 221 человека. Пятёрку замыкает Индия со 132 миллиардерами и ростом на 3,9%.

Москва обычно входит в топ-15 городов мира по числу миллиардеров, однако в этот раз её исключили из рейтинга из-за ограниченности доступных данных. В первую пятёрку вошли Нью-Йорк, Гонконг, Сан-Франциско, Лондон и Сингапур. Всего на 15 ведущих стран по этому показателю в 2025 году приходилось 83% совокупного состояния миллиардеров мира.

Ранее сообщалось, что Россия только сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров и разделила с ней четвёртую строчку мирового рейтинга Altrata. По итогам 2024 года их число в РФ выросло на 8,5% и достигло 128 человек. Теперь показатель увеличился до 151, а Россия закрепилась на четвёртой позиции.