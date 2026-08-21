В Альпах строят бункеры для богатейших людей мира на случай катастроф

В Швейцарских Альпах началось строительство подземных комплексов для хранения ценностей сверхбогатых людей на случай глобальных катастроф. О старте проекта сообщило немецкое издание BILD.

Работы ведутся в горном массиве Брюниг на глубине свыше 100 метров. За реализацию отвечает компания Brünig Mega Safe AG, которой руководит предприниматель Томас Гассер. Комплекс разместится неподалеку от деревни Лунгерн.

Подготовительные работы в зоне особой безопасности завершились в январе 2026 года. Сейчас строители приступают к возведению портала для складских помещений. Первые объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2028 году.

Всего проект предусматривает создание порядка 20 отдельных бункеров. Право пользования одним хранилищем обойдется минимум в 1 миллион швейцарских франков, что эквивалентно 1,23 миллиона долларов или 104,47 миллиона рублей. Договор аренды заключается сроком до 99 лет.

Собственники смогут размещать внутри золото, наличные средства, предметы искусства, коллекционные вина и дорогие автомобили. Исключение составляют наркотические и взрывчатые вещества. Разработчики заявляют, что комплекс будет защищен от краж, внешних атак и природных катаклизмов. Уровень безопасности сопоставим с хранилищами Швейцарского национального банка.

Доступ к объектам организуют через несколько ступеней контроля. Права на хранение зарегистрируют в земельной книге, что юридически приравняет бункеры к недвижимости.

Горные массивы Швейцарии исторически разделены между общинами, корпорациями и частными владельцами. Бывшие военные туннели также использовали под сыроварни, грибные фермы, тиры, дата-центры и склады.

Ранее сообщалось, что богатые жители Дубая и стран Персидского залива всё чаще рассматривают переезд в Швейцарию на фоне войны на Ближнем Востоке. Главным направлением стал небольшой кантон Цуг с населением всего 135 тысяч человек. Интерес проявляют состоятельные частные лица, семейные офисы, а также компании из сырьевого и финансового секторов. Этот регион Швейцарии известен одними из самых низких налогов. Здесь сосредоточены международные трейдеры, финансисты и специалисты в сфере информационных технологий. Там же расположена Криптодолина — мировой центр блокчейн-индустрии.