«Рай для богачей превращается в ад»: Женеву накрыла волна жестоких ограблений

Репутация пригородов Женевы и района Женевского озера как безопасного места для сверхбогатых оказалась под угрозой из-за серии жестоких ограблений. Об этом пишет Financial Times.

Преступники проникают в дома, когда владельцы находятся внутри, и под угрозой оружия требуют отдать деньги и ценности. В 2025 году в Женеве и окрестностях зарегистрировали 18 таких нападений против 15 годом ранее.

Полиция связывает семь эпизодов с бандами с юга Франции. Среди подозреваемых оказались семь французов и четверо сербов. Перед налётом злоумышленники тщательно изучают будущих жертв, в том числе их публикации в соцсетях.

Основными целями становятся банкиры, трейдеры и другие состоятельные жители региона. После нападений преступники нередко пытаются быстро пересечь границу и скрыться во Франции.

Одной из известных жертв стал четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Ален Прост. В мае злоумышленники ворвались в его дом неподалёку от Ньона, заставили одного из членов семьи открыть сейф, а другой человек получил травму головы.

Рост числа подобных случаев заставил местных политиков заговорить о выборочных проверках на французской границе и усилении наблюдения. Многие обеспеченные жители тем временем начали нанимать частную охрану.

В июле в Париже американский миллиардер лишился чемодана с драгоценностями общей стоимостью около €1,3 млн. Среди пропавшего было кольцо за €800 тысяч, а полиция выясняла, мог ли багаж исчезнуть ещё в аэропорту Шарль-де-Голль.