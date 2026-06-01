Ограбленный в Париже блогер Синяк заявил, что воров нашли

Российский блогер Игорь Синяк*, живущий в Париже, рассказал новые подробности ограбления своей квартиры. По его словам, французская полиция нашла преступников.

Как Синяк сообщил в интервью Ксении Собчак, само ограбление произошло в начале 2026 года.

«Воров нашли. Сейчас я покажу фотографию просто. Мы были на опознании. (...) Двух, которые вломились [в квартиру], мы определили верно», — рассказал блогер.

По словам Синяка, в полицейском участке ему также показали записи с камер наблюдения, установленных рядом с домом. На кадрах злоумышленники выбегают из его квартиры и по пути роняют украденные украшения. При этом Синяк отметил, что похищенные вещи ему до сих пор не вернули.

Ранее блогер рассказывал, что его квартиру в Париже обокрали, пока он находился за пределами дома. История получила резонанс в соцсетях, поскольку Синяк давно живёт во Франции и регулярно делится подробностями своей жизни за границей.

