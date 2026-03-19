Пропаганда или юмор? На Собчак пообещали пожаловаться в РКН из-за видео с транс*-блогером Синяком

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор из-за публикации Ксении Собчак. Поводом стало видео в её соцсетях с участием бьюти-блогера Игоря Синяка.

Ксения Собчак и Игорь Синяк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

«Собчак продолжает пропагандировать через свои социальные сети ЛГБТ*. Мы официально обратимся в Роскомнадзор», — написал Бородин в своём телеграм-канале.

Бородин отметил, что аналогичные обращения уже готовят и другие активисты. Синяк — российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию. У него около 850 тысяч подписчиков в соцсетях.

Ранее Игорь Синяк рассказал в соцсетях о вооружённом ограблении своей квартиры в Париже. По его словам, ночью двое темнокожих мужчин выломали дверь, один из них приставил оружие к горлу, пока второй выносил все ценности из жилища.

