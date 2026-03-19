Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

19 марта, 17:56

Пропаганда или юмор? На Собчак пообещали пожаловаться в РКН из-за видео с транс*-блогером Синяком

Бородин заявил, что Собчак пропагандирует ЛГБТ* через видео с транс*-блогером Синяком

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении обратиться в Роскомнадзор из-за публикации Ксении Собчак. Поводом стало видео в её соцсетях с участием бьюти-блогера Игоря Синяка.

Ксения Собчак и Игорь Синяк. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

«Собчак продолжает пропагандировать через свои социальные сети ЛГБТ*. Мы официально обратимся в Роскомнадзор», написал Бородин в своём телеграм-канале.

Бородин отметил, что аналогичные обращения уже готовят и другие активисты. Синяк — российский бьюти-блогер украинского происхождения. В 2022 году он переехал во Францию. У него около 850 тысяч подписчиков в соцсетях.

Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за ЛГБТ*-пропаганды
Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за ЛГБТ*-пропаганды

Ранее Игорь Синяк рассказал в соцсетях о вооружённом ограблении своей квартиры в Париже. По его словам, ночью двое темнокожих мужчин выломали дверь, один из них приставил оружие к горлу, пока второй выносил все ценности из жилища.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Полина Никифорова
