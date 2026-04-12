FT: Швейцария стала новым убежищем для богачей из Дубая на фоне войны

Богатые жители Дубая и стран Персидского залива всё чаще задумываются о переезде в Швейцарию из-за войны на Ближнем Востоке. Такую тенденцию описывает Financial Times.

Главной точкой притяжения стал город Цуг — небольшой кантон, где проживают всего 135 тысяч человек. Интерес проявляют как состоятельные частные лица и семейные офисы, так и компании из сырьевого и финансового секторов. Местный чиновник Хайнц Тэннлер признал, что поток заявок вырос, и Цуг, по его словам, оказывается в выигрыше, хотя он и сожалеет о причинах такого исхода.

В этом регионе Швейцарии одни из самых низких налогов, здесь сосредоточены международные трейдеры, финансисты и айтишники. Там же базируется знаменитая Криптодолина — мировой центр блокчейн-технологий. Однако наплыв желающих уже привёл к дефициту жилья. В результате часть спроса смещается в Лугано. По оценкам риелторов, там свободны около 300 объектов, а получить местное резидентство можно быстрее.

Ранее стало известно, что массовый отъезд иностранцев из ОАЭ на фоне эскалации конфликта обернулся трагедией для тысяч домашних питомцев. Волонтёры сообщают, что в Дубае хозяева, спешно покидая страну, просто бросают животных: привязывают к столбам, оставляют в коробках у приютов или даже в пустыне. Приюты переполнены и работают на пределе. Волонтёры поясняют, что авиакомпании почти не берут животных на рейсы, а если место и находится, нужны прививки от бешенства, которые делают за три недели. Времени на это у паникующих экспатов просто нет.