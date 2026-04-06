Бизнес бежит из Дубая: Почему российские компании покидают ОАЭ и кто уже закрылся

В ближайшие месяцы есть риск, что больше половины российских компаний с магазинами и ресторанами в ОАЭ могут закрыть свои точки в стране. Об этом рассказала вице-президент Союза торговых центров и эксперт Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

Она привела в пример такие бренды, как «Аскона», «Золотое Яблоко», «Лэтуаль», Bork и «Кофемания», которые уже работают в ОАЭ. Интересно, что число новых российских брендов, выходящих на эмиратский рынок, сокращается: в 2023 году их было 38, в 2024 году – 19, а в 2025 году ожидается всего 15.

«Уверена, что более половины российских брендов в ближайшие месяцы покинет ОАЭ. Особенно рестораны, так как это большая статья расходов на персонал, перебои с продуктами, а задержки поставок драматическим образом влияют на бизнес», — подчеркнула Кермедчиева. в беседе с РИа «Новости».

Она добавила, что сеть блинных из Волгограда решила закрыться во всех трёх локациях в Дубае.

