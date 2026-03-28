Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 12:51

В ОАЭ заявили, что системы ПВО перехватили 20 ракет и 37 беспилотников

Дубай. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Neiezhmakov

На фоне продолжающегося вооружённого противостояния между США, Израилем и Ираном, страны Персидского залива продолжают отражать воздушные удары. По данным Минобороны ОАЭ, 28 марта системы ПВО перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотников.

«28 марта 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили 20 баллистических ракет и 37 беспилотников, запущенных из Ирана», — говорится в сообщении.

Всего с начала эскалации, по официальным данным, было сбито 398 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1872 дрона.

Ранее Объединённые Арабские Эмираты обозначили свою позицию по вопросу безопасности в Ормузском проливе. ОАЭ готовы задействовать собственные военно-морские силы для восстановления и поддержания судоходства в этом районе.

Наталья Афонина
  • Новости
  • ОАЭ
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar