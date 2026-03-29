29 марта, 09:21

Нефть может подорожать до $200 при эскалации на Ближнем Востоке

Нефть может достичь 200 долларов за баррель при обострении конфликта на Ближнем Востоке. Такой скачок возможен, если США начнут наземную операцию в Иране. Об этом сообщил аналитик Станислав Митрахович.

Эксперт отметил, что Тегеран может ответить ударами по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива. Также существует риск блокировки Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов, пишет URA.ru.

Митрахович добавил, что мировая экономика выдержит такой всплеск. Бедные страны сократят потребление, но крупные импортёры продолжат закупки. Однако аналитик считает, вероятность такой эскалации невысока. Стороны демонстрируют готовность к переговорам. Иран понимает ограниченность своих возможностей под постоянными ударами. Сделка между Вашингтоном и Тегераном остаётся реальным сценарием.

«Качнулись в одну, могут в другую»: Путин призвал не обольщаться высокими ценами на нефть
Сейчас из-за закрытия Ормузского пролива российская нефть Urals продаётся с премией $4. Россия остаётся единственной страной со значительными свободными мощностями. При этом объёмы добычи можно быстро восстановлены при благоприятных условиях на рынке.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

