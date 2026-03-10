Экспаты в панике бегут из Дубая, бросая домашних питомцев прямо на улицах

Бегство иностранцев из ОАЭ на фоне обострения конфликта обернулось трагедией для тысяч домашних животных. По сообщениям волонтёров, в Дубае участились случаи, когда хозяева, спешно покидая страну, просто оставляют питомцев на произвол судьбы: привязывают к фонарным столбам, бросают в коробках у приютов или даже в пустыне.

Как рассказали в Six Dogs Animal Sanctuary, недавно к их дверям подбросили коробку с кошкой и четырьмя котятами. В записке на ломаном английском отправитель извинялся и объяснял, что вынужден уехать из-за «произошедших здесь событий».

Приюты переполнены и работают на пределе. Волонтёры поясняют: авиакомпании практически не берут животных на рейсы, а если место и находится, нужны прививки от бешенства, которые делают за три недели. Времени на это у паникующих экспатов нет.

Некоторые владельцы идут на крайние меры. Ветеринары признаются: к ним поступают запросы на усыпление абсолютно здоровых животных, чтобы не возиться с документами и расходами на перевозку. Известны случаи, когда людей, пытавшихся вывезти питомцев наземным путём через Оман, разворачивали, и они оставляли собак в пустыне. Сообщается, что как минимум две такие собаки были застрелены.

Волонтёры называют происходящее эгоистичным и бессердечным, напоминая, что правительство контролирует ситуацию и паника не оправдана.

Ранее россиянам посоветовали тщательнее оценивать риски при планировании зарубежных поездок. Даже такие привычные направления, как ОАЭ, оказались втянуты в ближневосточный конфликт. Путешествовать стало сложнее, но призвала не отчаиваться и рассматривать альтернативы — например, Таиланд или Вьетнам, где далеко до зоны боевых действий, а также Турцию и Египет, куда хотя бы можно будет добираться морем.