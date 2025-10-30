Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 01:30

Россия догнала Британию по числу долларовых миллиардеров в стране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PX Media

Россия сравнялась с Великобританией по количеству долларовых миллиардеров в 2024 году, заняв четвёртое место в мировом рейтинге. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Altrata.

Согласно докладу компании, за 2024 год число долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, что позволило ей догнать Великобританию и разделить с ней четвёртую позицию. Численность долларовых миллиардеров в России выросла до 128 человек.

Обвиняется в убийстве, а прописан в однушке: Двойная жизнь самого скрытного миллиардера России
Обвиняется в убийстве, а прописан в однушке: Двойная жизнь самого скрытного миллиардера России

Ранее сообщалось, что миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, обвиняемому в двух убийствах и покушении, грозит пожизненное заключение. Юрист Александр Хаминский заявил, что бизнесмену вменяется совершение преступлений по статьям об убийстве двух и более лиц, совершённом организованной группой, и о покушении на убийство. По его мнению, учитывая тяжесть преступлений, единственным смягчающим обстоятельством может стать активное содействие следствию, на что в подобных делах рассчитывать не приходится. В настоящее время Сулейманов находится под арестом.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Россия
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar