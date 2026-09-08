Цены на медь обновили исторический максимум

Цены на медь на Лондонской бирже металлов обновили исторический максимум, приблизившись к $14,7 тысячи за тонну. Рост котировок Bloomberg связывает с сокращением доступных запасов металла и ожиданиями новых американских пошлин.

Одним из главных факторов стал переток меди в США. В течение года трейдеры отправили туда сотни тысяч тонн металла, рассчитывая заработать на разнице между американскими и лондонскими котировками.

В результате значительная часть мировых запасов оказалась сосредоточена в Штатах, тогда как объёмы меди на складах LME сократились. Это ограничило доступность металла на других рынках и усилило давление на цены.

Дополнительную роль сыграли ожидания того, что Дональд Трамп расширит тарифы на импорт меди. Рынок продолжает учитывать такую возможность, хотя рекомендации американского Минторга по этому вопросу задерживаются.

Более долгосрочная причина роста — дисбаланс спроса и предложения. Крупные рудники стареют и с трудом наращивают добычу темпами, необходимыми для центров обработки данных, электросетей и возобновляемой энергетики.

На высоких котировках уже выиграли Rio Tinto, BHP, Glencore и Zijin Mining. При этом проблемы с поставками сохраняются: в августе экспорт меди из Чили опустился до минимального уровня более чем за год.

Ещё в августе Дональд Трамп пригрозил Канаде повышением пошлин до 50% на автомобили, грузовики, запчасти и сталь. Ограничения должны стать очередным этапом торгового противостояния Вашингтона с его партнёрами.