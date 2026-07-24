США ввели пошлины до 12,5% против 60 торговых партнёров

Соединённые Штаты ввели дополнительные пошлины на импорт товаров из 60 стран, обвинив их в недостаточных мерах по запрету ввоза товаров, произведённых с использованием рабского труда. Размер тарифов составит 10% или 12,5% в зависимости от политики конкретной страны, говорится в заявлении Торгового представительства США (USTR).

Решение принял торговый представитель США Джеймисон Грир по поручению президента Дональда Трампа в рамках расследования по статье 301 Закона о торговле 1974 года. В USTR заявили, что прежние меры не смогли устранить проблему использования принудительного труда в глобальных цепочках поставок. Тариф в размере 10% будет применяться к странам, которые уже приняли запрет на ввоз товаров, изготовленных с использованием принудительного труда, или взяли обязательства по введению таких ограничений. Для государств, которые не приняли соответствующие меры, ставка составит 12,5%.

Новые пошлины распространяются на большинство товаров из затронутых экономик. Под ограничения не подпадут информационные материалы, пожертвования, сопровождаемый багаж, продукция, уже регулируемая тарифами по статье 232, а также отдельные категории товаров, для которых дополнительные сборы могут привести к перебоям с поставками или не окажут существенного влияния на устранение выявленных нарушений.

Меры охватывают торговых партнёров, на долю которых приходится 99,4% американского импорта. В USTR заявили, что цель решения — добиться от других стран введения собственных запретов на импорт продукции, связанной с принудительным трудом. В документе также отмечается, что часть государств уже начала принимать такие ограничения после проведения американских расследований. В качестве примера Вашингтон привёл соглашения с Канадой и Мексикой, где были закреплены обязательства по борьбе с импортом товаров, произведённых с применением принудительного труда.

США также указали на работу Таможенно-пограничной службы, которая продолжает блокировать поставки продукции с признаками использования рабского труда. В июне 2026 года ведомство ввело запреты на выпуск отдельных партий медной продукции из Сербии и одежды из Иордании. Новые тарифы начнут применяться к товарам, которые будут оформлены для ввоза в США после 00:01 24 июля 2026 года по восточному времени (07:01 по московскому времени).

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал документ о введении дополнительных пошлин на ряд товаров из Канады. Новые тарифы в размере 50% стали очередным шагом Вашингтона в торговом споре с соседней страной. Решение связано с тем, что Канада якобы проводит дискриминационную политику в отношении американской продукции. Под действие новых мер попадёт широкий список товаров от алкогольной продукции до промышленных изделий. При этом ограничения не затронут ряд важных категорий.