Трамп ввёл дополнительные пошлины в 50% на товары из Канады

Президент США Дональд Трамп подписал документ о введении дополнительных пошлин на ряд товаров из Канады. Новые тарифы в размере 50% стали очередным шагом Вашингтона в торговом споре с соседней страной.

Как сообщили в Белом доме, решение связано с тем, что Канада якобы проводит дискриминационную политику в отношении американской продукции. Под действие новых мер попадёт широкий список товаров от алкогольной продукции до промышленных изделий.

«Речь идёт о пошлинах в 50% на целую серию товаров из Канады – от вина до хоккейных клюшек и цемента», – говорится в опубликованной прокламации американской администрации.

При этом ограничения не затронут ряд важных категорий. В частности, новые тарифы не будут распространяться на энергетику, поташ, рыбу и редкоземельные металлы. Также часть товаров, для которых уже действуют пошлины, не попадёт под дополнительные меры.

В Вашингтоне пояснили, что цель решения – добиться более выгодных условий для американских производителей. Среди сфер, где США хотят изменить правила торговли, Белый дом отдельно выделил алкоголь, молочную продукцию и автомобильную промышленность.

Новые ограничения стали очередным этапом жёсткой торговой политики администрации Трампа, которая выступает за защиту американских компаний и пересмотр условий внешней торговли.

Ранее Life.ru писал, что в США представили дизайн юбилейной монеты с изображением Дональда Трампа, которую планируют выпустить к 250-летию независимости страны. Минфин назвал будущий долларовый выпуск символом американского наследия и патриотизма. При этом точные сроки чеканки, тираж и возможность использования монеты в качестве обычного платёжного средства пока не раскрывались.