Трамп заявил, что Нетаньяху не арестуют в США по ордеру МУС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Президент США Дональд Трамп заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не грозит арест на территории Соединённых Штатов, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.
«Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединённых Штатах Америки», — написал хозяин Белого дома.
Ранее стало известно, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани совместно с городским юридическим департаментом изучает законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город. При этом градоначальник подчеркнул, что для этой ситуации не будут разрабатываться новые правовые нормы. Поводом для обсуждения стали обвинения в военных преступлениях, выдвинутые Международным уголовным судом в Гааге против Нетаньяху.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.