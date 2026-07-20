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20 июля, 19:03

Трамп заявил, что Нетаньяху не арестуют в США по ордеру МУС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не грозит арест на территории Соединённых Штатов, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединённых Штатах Америки», — написал хозяин Белого дома.

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Ранее стало известно, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани совместно с городским юридическим департаментом изучает законность возможного задержания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в город. При этом градоначальник подчеркнул, что для этой ситуации не будут разрабатываться новые правовые нормы. Поводом для обсуждения стали обвинения в военных преступлениях, выдвинутые Международным уголовным судом в Гааге против Нетаньяху.

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Александра Мышляева
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