Трамп заявил, что Нетаньяху не арестуют в США по ордеру МУС

Президент США Дональд Трамп заявил, что израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху не грозит арест на территории Соединённых Штатов, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Соответствующее заявление американский лидер опубликовал в своей соцсети Truth Social.

«Биньямин Нетаньяху не будет арестован ни в каком виде и ни в какой форме, пока находится в Соединённых Штатах Америки», — написал хозяин Белого дома.