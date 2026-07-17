Трамп вспылил после слов Нетаньяху: Спор вокруг F-35 для Турции вышел на новый уровень

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публичные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной передачи Турции американских истребителей F-35. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Недовольство американского лидера вызвало интервью Нетаньяху телеканалу Fox News, в котором израильский премьер выступил против поставок Анкаре истребителей пятого поколения. Другой собеседник портала утверждает, что Трамп счёл подобные заявления вмешательством в вопросы, которые относятся исключительно к компетенции Вашингтона.

По его мнению, Нетаньяху «не имеет права» влиять на такие решения. В начале июля премьер Израиля предупреждал, что передача F-35 Турции способна нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявил, что «у Турции есть агрессивные намерения». Ранее Нетаньяху уже обращался к Трампу с аналогичной просьбой во время телефонного разговора, призвав его отказаться от поставок Анкаре новых вооружений для модернизации турецких ВВС.

Ранее стало известно, что Пентагон впервые за 20 лет запретил публиковать ежегодный аудит программы создания истребителей F-35, который традиционно готовился для Конгресса США. Такие проверки проводились на постоянной основе с 2005 года и отражали ход закупок, а также состояние программы производства этих боевых самолётов.