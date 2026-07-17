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17 июля, 05:32

Трамп вспылил после слов Нетаньяху: Спор вокруг F-35 для Турции вышел на новый уровень

Axios: Трамп разозлился на Нетаньяху из-за критики передачи F-35 Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на публичные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху против возможной передачи Турции американских истребителей F-35. Об этом со ссылкой на источники сообщает Axios.

Недовольство американского лидера вызвало интервью Нетаньяху телеканалу Fox News, в котором израильский премьер выступил против поставок Анкаре истребителей пятого поколения. Другой собеседник портала утверждает, что Трамп счёл подобные заявления вмешательством в вопросы, которые относятся исключительно к компетенции Вашингтона.

По его мнению, Нетаньяху «не имеет права» влиять на такие решения. В начале июля премьер Израиля предупреждал, что передача F-35 Турции способна нарушить баланс сил на Ближнем Востоке. Кроме того, он заявил, что «у Турции есть агрессивные намерения». Ранее Нетаньяху уже обращался к Трампу с аналогичной просьбой во время телефонного разговора, призвав его отказаться от поставок Анкаре новых вооружений для модернизации турецких ВВС.

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Ранее стало известно, что Пентагон впервые за 20 лет запретил публиковать ежегодный аудит программы создания истребителей F-35, который традиционно готовился для Конгресса США. Такие проверки проводились на постоянной основе с 2005 года и отражали ход закупок, а также состояние программы производства этих боевых самолётов.

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Милена Скрипальщикова
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