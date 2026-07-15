Минобороны США впервые за два десятилетия заблокировало обнародование ежегодного аудита, посвященного производству истребителей F-35. Документ традиционно готовился для законодателей, однако в этот раз доступ к нему был ограничен.

Представители Управления по подотчетности правительства пояснили ситуацию. По их словам, «с момента введения Конгрессом обязательных проверок в 2005 году» ведомство регулярно освещало состояние дел с закупками этой авиатехники.

В текущем сезоне эксперты столкнулись с непредвиденной преградой. Как заявил сотрудник GAO, «во время проверок закупок была обнаружена конфиденциальная информация, не подлежащая разглашению», что и послужило основанием для запрета публикации.

Данный доклад считался важнейшим источником сведений для широкой аудитории. Он служил единственной подробной оценкой одной из самых дорогостоящих программ вооружений, позволяя отслеживать эффективность расходования бюджетных средств.

Ранее подобные документы вскрывали серьезные недостатки. В прошлых аналитических сводках фиксировались существенные задержки, касающиеся обновлений ПО, аппаратной части и силовых установок, что вызывало вопросы к надежности и срокам сдачи машин.

Между тем оборонно-промышленный комплекс США не выполнил задачу по быстрому увеличению выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Высокие темпы отправки вооружений на Украину стали главной причиной срыва.