Военные заводы США не справились с планом по снарядам для Украины

Оборонно-промышленный комплекс США не выполнил задачу по быстрому увеличению выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Высокие темпы отправки вооружений на Украину стали главной причиной срыва. Об этом свидетельствует отчёт американского Министерства войны.

Военная инспекция Пентагона признала неготовность производственных линий.

«Предприятие <...> не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям контракта», — отметили в рапорте.

Документ фиксирует серьёзное истощение арсеналов. За последние четыре года комплекс лишился более 3,6 миллиона единиц 155-мм боеприпасов. К марту 2026 года заводы выпускали лишь 36 тысяч патронов ежемесячно. Годовой объём достигает 432 тысяч единиц.

Руководство ставило амбициозную задачу. Планировалось довести ежемесячный выпуск до 100 тысяч снарядов. Однако достичь этого показателя не удалось.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о скором прибытии нового пакета военной помощи из США. Поставка включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Кроме этого Киев заключил соглашения с европейскими государствами. Партнёры обязались дополнительно поставить ракеты PAC-3. Одновременно украинские чиновники ведут переговоры с зарубежными компаниями. Стороны рассматривают вариант организации выпуска систем Patriot непосредственно на украинской территории.