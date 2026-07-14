Rheinmetall отправил Украине первую партию боеприпасов с нового завода

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал поставки Украине артиллерийских снарядов, произведённых на новом предприятии в Германии. Первая партия снарядов с завода в Унтерлюсе стала для компании новым этапом в расширении производства вооружений.

В пресс-службе концерна сообщили, что ранее боеприпасы для Киева поступали с других производственных площадок Rheinmetall. Теперь к поставкам подключили новый завод, открытый в августе 2025 года.

«Rheinmetall впервые поставляет артиллерийские снаряды на Украину с завода в Унтерлюсе. До этого поставки осуществлялись с других производственных площадок Rheinmetall», – заявили в компании.

В первую партию вошло пятизначное число артиллерийских снарядов, а также метательные заряды, изготовленные на других предприятиях концерна. В Rheinmetall уточнили, что Киеву уже передали больше половины от общего объёма заказанных боеприпасов, оставшиеся поставки планируют завершить до конца 2026 года.

Основой поставки стали новые снаряды RH1412 калибра 155 миллиметров. В немецком концерне называют их одной из своих последних разработок в области артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall входит в число крупнейших европейских производителей вооружений и активно участвует в военной поддержке Украины. Компания также поставляет Киеву бронетехнику, системы противовоздушной обороны и другие виды вооружений.

Ранее Life.ru писал, что в России назвали немецкий завод по производству дронов для Украины возможной целью. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что предприятие напрямую связано с поставками вооружений, которые используются в зоне конфликта. По его мнению, расширение военного сотрудничества Германии и Украины только усиливает напряжённость.