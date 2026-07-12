На Украине уволили виновных в размещении склада боеприпасов в Вишнёвом

Госпредприятие «Укроборонпром» сообщило об увольнении двух руководителей предприятий, виновных в размещении склада боеприпасов в жилой застройке. Инцидент произошёл в городе Вишнёвое под Киевом, где в результате взрывов пострадали люди и была повреждена инфраструктура.

По итогам предварительного расследования установлены нарушения требований законодательства и правил хранения боеприпасов. Помимо уволенных руководителей, своих должностей лишились и другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжёлым последствиям.

По итогам предварительного расследования, руководители двух государственных предприятий Украины, нарушившие законодательство и правила хранения боеприпасов, а также другие причастные должностные лица были уволены и привлечены к уголовной ответственности, сообщил концерн.

«Также были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к серьёзным последствиям. Все виновные, помимо увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины», — сообщил концерн в своём Telegram-канале.

В «Укроборонпроме» добавили, что все причастные, помимо дисциплинарных мер, понесут уголовную ответственность. Расследование продолжается.