На Украине уволили виновных в размещении склада боеприпасов в Вишнёвом
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Госпредприятие «Укроборонпром» сообщило об увольнении двух руководителей предприятий, виновных в размещении склада боеприпасов в жилой застройке. Инцидент произошёл в городе Вишнёвое под Киевом, где в результате взрывов пострадали люди и была повреждена инфраструктура.
По итогам предварительного расследования установлены нарушения требований законодательства и правил хранения боеприпасов. Помимо уволенных руководителей, своих должностей лишились и другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к тяжёлым последствиям.
По итогам предварительного расследования, руководители двух государственных предприятий Украины, нарушившие законодательство и правила хранения боеприпасов, а также другие причастные должностные лица были уволены и привлечены к уголовной ответственности, сообщил концерн.
«Также были уволены другие должностные лица, чьи действия или бездействие могли привести к серьёзным последствиям. Все виновные, помимо увольнения, также будут нести уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины», — сообщил концерн в своём Telegram-канале.
В «Укроборонпроме» добавили, что все причастные, помимо дисциплинарных мер, понесут уголовную ответственность. Расследование продолжается.
Напомним, ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по складу боеприпасов с обеднённым ураном в Вишнёвом Киевской области, что привело к резкому ухудшению качества воздуха и эвакуации 500 человек. Владимир Зеленский заявил, что виновные должностные лица «Укроборонпрома», разместившие арсенал в жилой зоне, будут привлечены к ответственности, а СБУ уже проводит проверку.
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