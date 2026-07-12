Германия оплатит закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike для Украины

Германия станет спонсором закупки 50 тысяч ударных беспилотников для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, это один из самых масштабных известных заказов на поставку дронов Киеву со стороны западных союзников.

Речь идёт о FPV-дронах Shrike, производимых украинской компанией SkyFall. Беспилотники оснащаются программным обеспечением американской фирмы Auterion, которое позволяет автономно отслеживать и поражать движущиеся цели.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил Reuters, что стоимость контракта оценивается примерно в €90 млн. Часть аппаратов уже передана Киеву, оставшаяся партия должна быть поставлена до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что на юге Германии компания Helsing SE в условиях строжайшей секретности наладила выпуск ударных беспилотников HX-2 весом 12 кг на основе искусственного интеллекта, стоимостью около €17,5 тыс., которые поставляются украинской армии. Производство может быть свёрнуто и перемещено за сутки, а обучение оператора занимает несколько недель.