NYT узнала о секретном заводе в Германии, производящем дроны с ИИ для ВСУ

На юге Германии компания Helsing SE наладила выпуск недорогих автономных беспилотников, которые получает армия Украины. Об этом рассказала газета The New York Times.

Предприятие держится в полной секретности. На стенах зданий нет никаких вывесок, работники дают подписку о неразглашении, а само производство при первой же угрозе можно закрыть и перевезти в другое место всего за сутки.

Основной продукт фирмы — ударный дрон HX-2. Он весит 12 кг, работает на искусственном интеллекте и собран из твёрдого чёрного пенопласта. Один такой аппарат обходится примерно в €17,5 тысяч, что превышает 1,5 миллиона рублей. Чтобы научить человека им управлять, нужно несколько недель.

По оценке издания, история Helsing показывает серьёзную перемену в том, как тратятся деньги на оборону. Прежде основные контракты уходили гигантским корпорациям, а сейчас вперёд вырываются небольшие и мобильные технологические фирмы. К примеру, в проекте оборонного бюджета Пентагона на будущий год из $1,5 триллионов отдельно предусмотрели $55 миллиардов на закупку новых беспилотников с искусственным интеллектом.

Также ранее военкор Дмитрий Стешин предупредил об опасности автономных дронов с ИИ. В своей колонке на kp.ru он утверждал, что такие аппараты уже применяются в зоне спецоперации, сами выбирают цели и не зависят от GPS и связи с оператором, а средства радиоэлектронной борьбы против них бессильны.