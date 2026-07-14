«Убивают русских»: Завод дронов для ВСУ в Германии объявлен законной целью ВС РФ

Предприятие в Германии, выпускающее беспилотники для поставок Украине, может рассматриваться российскими военными как законная цель. Предприятие непосредственно участвует в обеспечении ВСУ вооружением, которое затем применяется против российских граждан и военнослужащих. Такую позицию высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных», — заявил Константинов.

Он призвал немецкие власти учитывать возможные последствия расширения оборонного сотрудничества с Киевом. Новые поставки оружия и запуск совместных производств, считает глава крымского парламента, не приблизят урегулирование, а лишь усилят эскалацию конфликта.

Ранее Life.ru сообщал, что производство ракет-перехватчиков для украинских комплексов Patriot планируют развернуть в Германии, а после завершения конфликта мощности могут перенести на Украину. Первые дополнительные боеприпасы ФРГ сможет выпустить не раньше начала 2027 года. При этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о намерении Берлина стать крупнейшим спонсором военной помощи Киеву.