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14 июля, 05:19

«Убивают русских»: Завод дронов для ВСУ в Германии объявлен законной целью ВС РФ

Константинов назвал завод дронов для ВСУ в Германии законной военной целью ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Предприятие в Германии, выпускающее беспилотники для поставок Украине, может рассматриваться российскими военными как законная цель. Предприятие непосредственно участвует в обеспечении ВСУ вооружением, которое затем применяется против российских граждан и военнослужащих. Такую позицию высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных», — заявил Константинов.

Он призвал немецкие власти учитывать возможные последствия расширения оборонного сотрудничества с Киевом. Новые поставки оружия и запуск совместных производств, считает глава крымского парламента, не приблизят урегулирование, а лишь усилят эскалацию конфликта.

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Ранее Life.ru сообщал, что производство ракет-перехватчиков для украинских комплексов Patriot планируют развернуть в Германии, а после завершения конфликта мощности могут перенести на Украину. Первые дополнительные боеприпасы ФРГ сможет выпустить не раньше начала 2027 года. При этом глава немецкого Минобороны Борис Писториус заявил о намерении Берлина стать крупнейшим спонсором военной помощи Киеву.

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Владимир Озеров
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