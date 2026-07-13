Германия превратилась в ключевую производственную площадку украинского военно-промышленного комплекса и несёт ответственность за удары Киева по гражданским объектам в России. Такое мнение в авторской колонке выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, западные государства используют Украину как прикрытие для атак на российскую промышленную инфраструктуру. При этом центральную роль в этой системе политик отвёл Берлину.

«В 2026 году Германия фактически стала главной промышленной базой для украинского ВПК в войне против России», — написал Медведчук.

Он считает, что за ударами по гражданским целям в РФ сегодня стоит именно ФРГ. В подтверждение своей позиции политик напомнил о расширении немецко-украинского оборонного сотрудничества, включая соглашения о совместном производстве вооружений и БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал, что ракеты-перехватчики для украинских комплексов Patriot будут выпускать в Германии. После окончания боевых действий мощности могут перенести на Украину. Первые дополнительные боеприпасы ФРГ сможет изготовить не раньше начала 2027 года. Недавно глава немецкого Минобороны заявил, что Берлин планирует потратить больше всех денег на военную помощь Киеву.