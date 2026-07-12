Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия всё глубже втягивается в украинский конфликт и рискует оказаться в прямой конфронтации с Россией. Об этом он сказал в интервью таблоиду Bild.

Политик подчеркнул, что Берлин не находится в состоянии войны с Москвой и не должен до этого доводить. Он напомнил, что Украина не является членом НАТО или ЕС, и никаких двусторонних договоров о гарантиях безопасности с ней нет. Обеспечивать такую защиту — не задача Германии. По мнению депутата, в первую очередь следует думать о собственных интересах и о том, хотят ли немцы прямой конфронтации с русскими.

С начала конфликта Германия выделила Киеву около 100 миллиардов евро, при том что в самой стране происходят масштабные сокращения в сфере здравоохранения. Фронмайер заявил, что АдГ считает этот рубеж критическим. Берлин должен выполнять гуманитарные обязательства, но не может бесконечно тащить на себе все проблемы Украины.

По его словам, Германия превратилась в своего рода «глобальный кошелёк», но вливание денег не равняется власти. Всё более глубокое вовлечение и наращивание оружейной поддержки — это то, чего немцам в долгосрочной перспективе делать не следует.