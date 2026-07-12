Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 17:12

«Мы подошли к черте»: Депутат бундестага от АдГ предостерёг Германию от дальнейшей конфронтации с Россией

Депутат Фронмайер: Германия всё сильнее вовлекается в конфликт на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия всё глубже втягивается в украинский конфликт и рискует оказаться в прямой конфронтации с Россией. Об этом он сказал в интервью таблоиду Bild.

Политик подчеркнул, что Берлин не находится в состоянии войны с Москвой и не должен до этого доводить. Он напомнил, что Украина не является членом НАТО или ЕС, и никаких двусторонних договоров о гарантиях безопасности с ней нет. Обеспечивать такую защиту — не задача Германии. По мнению депутата, в первую очередь следует думать о собственных интересах и о том, хотят ли немцы прямой конфронтации с русскими.

С начала конфликта Германия выделила Киеву около 100 миллиардов евро, при том что в самой стране происходят масштабные сокращения в сфере здравоохранения. Фронмайер заявил, что АдГ считает этот рубеж критическим. Берлин должен выполнять гуманитарные обязательства, но не может бесконечно тащить на себе все проблемы Украины.

По его словам, Германия превратилась в своего рода «глобальный кошелёк», но вливание денег не равняется власти. Всё более глубокое вовлечение и наращивание оружейной поддержки — это то, чего немцам в долгосрочной перспективе делать не следует.

Германия оплатит закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike для Украины
Германия оплатит закупку 50 тысяч FPV-дронов Shrike для Украины

Ранее The New York Times рассказала о секретном заводе на юге Германии, где Helsing SE выпускает дешёвые автономные дроны HX-2 для ВСУ. 12-килограммовый аппарат на ИИ стоит около 17,5 тысячи евро, а обучение оператора занимает несколько недель. Производство полностью засекречено, без вывесок и с возможностью переезда за сутки. Работники дают подписку о неразглашении. Тем временем рейтинг канцлера ФРГ упал до отметки в 18%.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar