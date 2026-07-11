Опрос INSA: Рейтинг канцлера Германии Мерца упал до 18%

Всего 18% граждан Германии довольны работой канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют данные опроса института INSA, опубликованные газетой Bild. При этом 74% респондентов оценили деятельность главы правительства отрицательно, ещё 8% затруднились с ответом.

Рейтинг правительства ФРГ в целом оказался ещё ниже: его работу позитивно оценили лишь 17% участников, тогда как 75% высказались негативно. Исследование проводилось 9–10 июля, в нём приняли участие 1003 человека.

«Три четверти опрошенных недовольны работой канцлера и правительства, в том числе большинство избирателей блока ХДС/ХСС и СДПГ. Тенденция снижения рейтинга ХДС/ХСС, как кажется, пока остановлена, но разворота не произошло», — прокомментировал результаты руководитель INSA Херман Бинкерт.

В партийном рейтинге блок ХДС/ХСС прибавил один процентный пункт за неделю, набрав 22%, однако уверенно лидирует «Альтернатива для Германии» с 28%. Социал-демократическая партия и «Зелёные» потеряли по одному пункту, опустившись до 12% каждая. Левая партия получила бы 11%. Опрос среди 1204 человек проводился с 6 по 10 июля.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в бундестаге резко раскритиковала канцлера Фридриха Мерца, заявив, что его политика служит не Германии, а интересам крупных инвесторов и лоббистов, и после ухода он оставит после себя «выжженную землю». Она также обвинила кабинет в росте военных расходов и использовании темы безопасности для наращивания госдолга.