Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала политику канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Во время выступления в бундестаге она заявила, что после ухода с поста главы правительства он оставит после себя «выжженную землю».

«Вы продолжаете растрачивать миллиарды, которые делают BlackRock ещё богаче и кормят некоторых спекулянтов и лоббистов. Своей политикой вы служите не Германии, а, возможно, обеспечиваете себе высокооплачиваемую работу после окончания полномочий, оставляя после себя лишь выжженную землю», — сказала Вайдель.

Политик также обвинила кабинет Мерца в росте военных расходов и заявила, что власти используют тему безопасности для увеличения государственных долгов.

По её словам, Германия вместо восстановления промышленности якобы создаёт оборонную экономику, а часть продукции направляет Украине. Вайдель считает, что такая политика не делает страну безопаснее.

Ранее Life.ru писал, что Мерц договорился с президентом США Дональдом Трампом о размещении «томагавков» в Германии. Решение поможет укрепить обороноспособность страны, считает он. Сделка ещё находится на стадии обсуждения, однако теперь подтвердил достижение договорённостей.