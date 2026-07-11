Немецкое издание NachDenkSeiten подвергло резкой критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его рассуждения о возможности военной победы над Россией. В публикации утверждается, что подобные заявления делают его непригодным для руководства страной.

Автор материала заявил, что политик, несущий ответственность за 84 миллиона граждан и считающий возможным выиграть войну, «катастрофически непригоден» для своей должности. По мнению издания, Мерц, никогда не сталкивавшийся с ужасами войны, легко рассуждает о победах. Использование канцлером понятий «победить» и «выиграть» в контексте конфликта с Россией, по мнению автора, демонстрирует несостоятельность политического курса Берлина.

«Очевидно, федеральный канцлер не понял одну фундаментальную истину. <…> Если государственный лидер, несущий ответственность за 84 миллиона граждан, считает, что войну можно выиграть, то для своей страны он катастрофически непригоден на своем посту. Тому, кто, будучи политиком, никогда не глотал грязь в окопах, кто никогда на собственной шкуре не испытывал ужас — неописуемый ужас — на полях сражений, наверное, легко рассуждать», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что рейтинг доверия к канцлеру Германии Фридриху Мерцу упал до минимального уровня за последние десятилетия. По данным опросов, лишь 13% граждан выражают удовлетворение работой правительства. Основные претензии избирателей связаны с экономической ситуацией, миграционной политикой и медленными темпами реформ. На этом фоне растёт поддержка правой партии «Альтернатива для Германии», а бизнес-сообщество предупреждает о риске длительного периода слабого роста без более глубоких преобразований. Недовольство граждан ставит под сомнение способность кабинета Мерца реализовать заявленную программу изменений.