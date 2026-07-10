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10 июля, 10:23

Мерц теряет поддержку: Рейтинг канцлера рухнул до рекордного минимума

Politico: Рейтинг доверия к Мерцу стал худшим для канцлера ФРГ за 30 лет

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld

Обложка © ТАСС / Kay Nietfeld

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с самым низким уровнем доверия среди глав правительства страны за последние десятилетия. Его попытка выступить в роли реформатора и остановить рост правых сил пока не принесла ожидаемого результата, пишет Politico.

По данным опросов, всё больше немцев выражают недовольство работой правительства, удовлетворены лишь 13%. Критика касается прежде всего экономической ситуации, миграционной политики и темпов реформ. При этом правительство Мерца сталкивается с падением популярности на фоне роста поддержки правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Сам Мерц пытается представить себя политиком, способным вернуть Германии экономическую стабильность и усилить позиции страны в Европе. Канцлер заявляет о необходимости масштабных преобразований, однако многие избиратели считают, что обещанные изменения пока не привели к заметным результатам.

Одной из главных проблем для правительства остаётся состояние немецкой экономики. Страна сталкивается с падением конкурентоспособности промышленности, трудностями автомобильного сектора и последствиями энергетического кризиса. Бизнес также предупреждает, что без более глубоких реформ Германия рискует столкнуться с длительным периодом слабого роста.

Политические сложности усиливаются внутренними разногласиями в коалиции Мерца. После прихода к власти канцлер уже столкнулся с конфликтами внутри правящего блока и критикой из-за недостаточно быстрых решений.

При этом одной из главных задач политика остаётся борьба с ростом популярности правых сил. Канцлер делает ставку на реформы и более жёсткий курс по ряду вопросов, чтобы вернуть доверие избирателей и не допустить дальнейшего усиления АдГ. Однако пока рейтинг главы правительства остаётся серьёзным политическим вызовом. Недовольство граждан ставит под вопрос способность кабинета Мерца реализовать заявленную программу преобразований.

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Ранее и в правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявляли, что политика Мерца приведёт страну к серьёзным последствиям. Нынешний курс правительства назвали «выжженной землёй» для ФРГ. После завершения политической карьеры канцлер оставит Германии сложное наследие.

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Николь Вербер
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