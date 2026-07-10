Политики Европы, которые поддерживают Владимира Зеленского, не остановятся в своей русофобской кампании и не пугаются того, что их руки в крови. Так считает глава движения «Другая Украина» и бывший руководитель запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, поделившийся мнением с ТАСС.

Он обратил внимание, что средства, поступающие киевскому режиму, оплачены человеческими жизнями. По словам политика, если Запад вовремя не одумается, беда придёт и на его территорию.

При этом Медведчук уверен, что нынешние настроения в Европе не оставляют надежд на смену курса. Он крайне резко отозвался о ряде глав государств и ведомств.

«Хотя, судя по пещерной антироссийской истерике многих европейских лидеров, таких как наследник нациста [канцлер ФРГ Фридрих] Мерц, петух в тёмных очках [президент Франции Эмманюэль] Макрон и тупая курица Кая Каллас, никто останавливаться не собирается», — заключил он.

Незадолго до этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал прекратить финансовую помощь Киеву. Так он отреагировал на заявление Мерца о готовности Европы и дальше поддерживать Украину, в том числе о возможном выделении 70 миллиардов евро. Своё мнение политик изложил в соцсети X.