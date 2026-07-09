Французский политик призвал остановить помощь Киеву после слов Мерца

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о продолжении поддержки Украины и призвал прекратить выделение средств Киеву. Об этом он написал в соцсети Х.

Поводом для реакции французского политика стала публикация Мерца, где глава немецкого правительства заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку Европы. Канцлер также сообщил, что подтвердил главе киевского режима Владимиру Зеленскому готовность оказывать помощь и высказался о возможном выделении Киеву 70 миллиардов евро.

«Что означает миллиарды и миллиарды, оплаченные французами… Затем нам скажут, что мы должны прекратить возмещать расходы на лекарства, заморозить пенсии, повысить налоги, потому что «у нас нет денег»!… Хватит», — написал он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о планах провести в Париже встречу «коалиции желающих», посвящённую вопросам поддержки Киева. По его словам, переговоры состоятся 13 июля. Французский лидер отметил, что участники встречи намерены обсудить использование промышленного потенциала стран, возможные новые инициативы, а также совместное планирование военных учений.