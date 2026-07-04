Мерц назвал критиков своих реформ «нытиками» и «придирами»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что противники его реформаторского курса — это «нытики» и «придиры». Об этом он сказал на партийном съезде Христианско-демократического союза в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Завершая речь о готовящихся правительством преобразованиях, глава немецкого кабинета обратился к скептикам.

«Культурные пессимисты, предвестники краха, нытики, придиры, возмущающиеся и профессиональные критиканы — в сторону!» — сказал он.

Перед этим канцлер привёл слова ирландского драматурга Джорджа Бернарда Шоу. По его версии, те, кто уверяет, что дело невозможно, не должны мешать тем, кто его делает.

Правящую в стране коалицию Мерц охарактеризовал как «настоящую коалицию реформ». В неё входят социал-демократы (СДПГ) и блок ХДС/ХСС.

Незадолго до этого Мерц поддержал идею постепенно поднять пенсионный возраст в Германии до 70 лет. Экспертная комиссия предложила увязать возраст выхода на пенсию с ростом продолжительности жизни и убрать досрочный выход. По мнению канцлера, такие шаги спасут пенсионную систему от развала и укрепят связь между поколениями.