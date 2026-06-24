Немцев будут отправлять на пенсию в 70 лет: Мерц поддержал реформу

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предложение о постепенном повышении пенсионного возраста в стране. Об этом пишет The Guardian. Экспертная комиссия предложила привязать пенсионный возраст к росту продолжительности жизни и отменить досрочный выход на пенсию. По его словам, эти меры помогут спасти пенсионную систему от краха и укрепят договор между поколениями.

«Ни один гражданин не должен беспокоиться», — заявил Мерц.

Комиссия подготовила план из 33 пунктов. Ключевые идеи — инвестировать обязательные взносы работников и работодателей в фондовый рынок, чтобы сохранять и приумножать средства, а также включить в обязательную систему пенсионных отчислений госслужащих и самозанятых.

Сейчас в Германии пенсионный возраст для выходящих на пенсию в начале 2030-х годов — 67 лет. Это решение приняли около 20 лет назад. Комиссия предлагает постепенно повышать возраст до примерно 70 лет к началу 2090-х годов, ориентируясь на рост продолжительности жизни.

Напомним, что правительство канцлера Фридриха Мерца ранее готовилось поддержать пакет пенсионных реформ в Германии. Они затрагивают сразу несколько важных моментов — от того, откуда брать деньги, до возраста выхода на пенсию. Комиссия при правительстве предложила ввести дополнительный пенсионный взнос — около 2% от зарплаты до вычета налогов. Эти деньги планируется направлять в специальный фонд и вкладывать на финансовых рынках. Это добавит накопительную часть к нынешней распределительной пенсионной системе.