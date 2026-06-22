Мерц готовится провести в Германии пенсионную реформу

Администрация канцлера ФРГ Фридриха Мерца готовится поддержать пакет реформ пенсионной системы Германии, который затрагивает сразу несколько ключевых параметров — от источников финансирования до возраста выхода на пенсию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Комиссия, созданная при правительстве, предложила ввести дополнительный пенсионный взнос в размере около 2% от брутто-зарплаты. Эти средства предполагается направлять в публичный фонд с последующим инвестированием на финансовых рынках, что фактически добавляет накопительный элемент к действующей распределительной модели.

Среди других предложений — более жёсткие условия досрочного выхода на пенсию и постепенная привязка пенсионного возраста к росту продолжительности жизни. По расчётам комиссии, каждый дополнительный год жизни может увеличивать срок трудовой занятости примерно на восемь месяцев.

Отдельно рассматривается отмена популярной схемы раннего выхода для граждан с 45 годами страхового стажа. Также обсуждается участие госслужащих в стабилизации пенсионной системы, однако их включение в общую обязательную схему не предлагается. В документ вошло постепенное повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2090-м годам и отмена возможности выхода на полную пенсию в 63 года.

Ранее Фридрих Мерц призвал страну готовиться к масштабным реформам, которые могут обернуться ограничениями. В Бундестаге он подчеркнул, что Германия больше не может откладывать сложные решения. У страны есть два пути: либо бояться перемен, либо использовать свои сильные стороны, чтобы изменить ситуацию. До середины июля коалиция ХДС/ХСС и СДПГ планирует разработать пакет реформ. Эти реформы коснутся рынка труда, социального страхования, подоходного налога и сокращения бюрократии. Перед этим Мерц провел встречу с работодателями и профсоюзами, но конкретные решения пока не озвучены.