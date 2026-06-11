В Германию грядут реформы: Мерц предупредил о жёстких ограничениях

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал страну готовиться к масштабным реформам, которые могут обернуться ограничениями. В Бундестаге он заявил, что Германия больше не может откладывать болезненные решения, передаёт Handelsblatt.

По словам Мерца, у страны есть два пути: бояться перемен или использовать оставшиеся сильные стороны, чтобы развернуть ситуацию. Его правительство, как подчеркнул канцлер, выбрало второй вариант и намерено идти до конца.

До середины июля коалиция ХДС/ХСС и СДПГ хочет подготовить пакет реформ. Он затронет рынок труда, социальное страхование, подоходный налог и сокращение бюрократии. Перед этим Мерц уже провёл встречу с работодателями и профсоюзами, но конкретных решений пока не объявили.

Канцлер предупредил, что времени у Германии всё меньше: промышленность ежедневно теряет рабочие места, бизнес страдает от высоких расходов, а компании всё чаще не выдерживают нагрузки. Оппозиция в ответ обвинила правительство в провальной политике, бездействии и угрозе социальным гарантиям.

Ранее Фридрих Мерц уже пытался настроить немцев на оптимистичный лад. Канцлер ФРГ, которого в стране называют одним из самых непопулярных политиков, заявил, что Германию ещё ждут «хорошие времена». Канцлер попытался заверить граждан, что лучшие годы не остались позади. Он заявил, что при совместных усилиях государство сможет выйти на новый этап развития.