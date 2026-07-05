Писториус заявил о крупнейшем вкладе Германии в новый пакет помощи Украине

Германия намерена сделать крупнейший индивидуальный вклад среди стран НАТО в рамках нового пакета военной помощи Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

В интервью немецкой газете Bild глава оборонного ведомства подтвердил, что участие Берлина в программе поддержки станет самым значительным среди государств альянса.

«Она (доля ФРГ. — Прим. Life.ru), несомненно, будет самым большим отдельным взносом», — заявил Писториус, отвечая на вопрос о размере финансирования со стороны Германии.

Министр отметил, что Украина рассчитывает получить средства не только за счёт кредитных механизмов Европейского союза, но и через новый фонд поддержки.

По словам Писториуса, общий объём обсуждаемой программы военной помощи составляет 70 миллиардов евро.

При этом глава Минобороны Германии не уточнил, какую именно сумму Берлин планирует выделить в рамках этого пакета.

Ранее обозреватель Berliner Zeitung заявил, что Германия фактически становится участником конфликта на Украине, оказывая разведывательную поддержку через спутниковую связь, данные разведки и соглашение об обмене информацией с ВСУ, а также развивая сотрудничество в сфере беспилотников и ракетного производства. По мнению автора, не международное право, а Россия определяет, является ли ФРГ стороной войны.